Мир
 
Последние новости
Саркози приговорили к реальному тюремному сроку
В Госдуме призвали приготовиться к выходу из Совета Европы
На стене тюрьмы появилось предполагаемое граффити Бэнкси
Чиновник обматерил кота в прямом эфире и извинился перед зрителями
В ВОЗ дали совет отказавшимся прививаться от коронавируса
Цены на бензин в России резко пошли в рост
Саудовского принца потребовали наказать за убийство журналиста
Россиянин заплатит полмиллиона рублей за поход в туалет на рельсах метро
Тихановская объяcнила длительный отказ называть Крым украинским
Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома
Новости партнеров
Прослушать новость

Финляндия ввела режим ЧП из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Markku Ulander / Reuters

Власти Финляндии вновь вводят в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на официальном сайте финского кабинета министров.

Кабмин решил, что происходящее в стране можно признать исключительными обстоятельствами и издал указ о немедленном введении режима ЧП. Сообщается, что поводом для такого решения стало быстрое распространение новых штаммов коронавируса.

В стране закрылись общественные сауны, бассейны и фитнес-залы, планируется закрыть предприятия общественного питания, а позже в марте собираются устроить полный локдаун сроком на три недели. С первого марта также вводится обязательный тест на коронавирус для въезжающих в страну людей.

По данным портала Worldometers, в Финляндии за все время эпидемии выявлено 58,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, выздоровели около 46 тысяч человек, зафиксировано 742 летальных исхода.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса
В Норвегии обнаружен новый штамм COVID-19
В Израиле обнаружили новый опасный штамм коронавируса