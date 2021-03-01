Финляндия ввела режим ЧП из-за коронавируса

Власти Финляндии вновь вводят в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на официальном сайте финского кабинета министров.

Кабмин решил, что происходящее в стране можно признать исключительными обстоятельствами и издал указ о немедленном введении режима ЧП. Сообщается, что поводом для такого решения стало быстрое распространение новых штаммов коронавируса.

В стране закрылись общественные сауны, бассейны и фитнес-залы, планируется закрыть предприятия общественного питания, а позже в марте собираются устроить полный локдаун сроком на три недели. С первого марта также вводится обязательный тест на коронавирус для въезжающих в страну людей.

По данным портала Worldometers, в Финляндии за все время эпидемии выявлено 58,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, выздоровели около 46 тысяч человек, зафиксировано 742 летальных исхода.