Мир
 
Последние новости
Самого богатого депутата России арестовали
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Золотого глобуса»
Врачи назвали неочевидный признак рака легких
Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочери
Российские саперы уничтожили пещеру с оборудованным боевиками госпиталем в Сирии
Российский бизнес запросил новые меры господдержки на 100 миллиардов рублей
Стюардесса задрала ноги на приборную панель и восхитила пользователей сети
Мужчина рассказал о спасении после остановки сердца на 40 минут
Доктор Комаровский перечислил симптомы пневмонии
Новости партнеров
Прослушать новость

«Российский» хакер обокрал 22 американских героев

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Российский» хакер украл личности 22 американских военных, награжденных Медалью почета — высшей военной наградой США. Об этом сообщает Daily Beast.

По данным американского издания, преступник через сеть магазинов для военных в США под чужим именем приобрел товаров на 55 тысяч долларов. С помощью сети курьеров покупки были доставлены более чем по 20 различным адресам на территории Штатов, а затем переправлены в Россию. Отмечается, что Секретная служба США начала поиски злоумышленника, укравшего персональные данные американских героев.

Ранее глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом рассказал о ловле хакеров из России и Китая, которая якобы происходит каждый день. Он добавил, что целями преступников обычно являются компании, учебные заведения и жизненно важная инфраструктура.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russian Hacker Stole Identities of Congressional Medal of Honor Recipients in Sordid Scheme
Разведка Нидерландов рассказала о ловле хакеров из России и Китая
Выданного США российского хакера приговорили к 12 годам тюрьмы