Лидер по числу номинаций на «Золотой глобус» не получил ни одной награды

Лидер по числу номинаций на «Золотой глобус», фильм Дэвида Финчера «Манк» не получил ни одной награды премии. Трансляцию 78-й церемонии вручения награды вел канал NBC.

Лента была представлена в шести категориях: «Лучший драматический фильм», «Лучший актер главной роли — драма» (Гэри Олдмен), «Лучшая актриса второго плана» (Аманда Сейфрид), «Лучший режиссер» (Дэвид Финчер), «Лучший сценарий» (Джек Финчер), а также «Лучшая музыка к фильму» (Аттикус Росс и Трент Резнор). Однако ни одной награды кинопремии картина не была удостоена.

Ранее в понедельник, 1 марта стало известно, что лучшим драматическим фильмом по версии «Золотого глобуса» объявлена картина режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников». Главную награду кинопремии впервые получила лента женщины-режиссера.