Россиян предупредили о грядущем подорожании оливкового масла

Поставщики оливкового масла предупредили российские сети о повышении цен на продукцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причиной роста цены стал неурожайный для оливок год в Испании. Страна, в которой находится примерно половина мирового производства оливок, столкнулась с засушливой и жаркой осенью 2020 года. Также свою роль сыграл рекордный по силе за полстолетия снежный шторм «Филомена», прошедший по Испании в январе.

По прогнозам, меньше обычного соберут оливок и фермеры в Греции и Италии.

Недостаток сырья в сочетании с высоким спросом уже привели к подорожанию оливкового масла в Европе на 20-40 процентов. Рост цены на него в России составит до 15 процентов, утверждают близкие к производителям собеседники издания.

19 февраля предприятия пищевой промышленности предупредили о появлении новой причины для повышения цен на продукты в России — роста стоимости упаковки. В частности, по словам президента Российского союза пекарей Алексея Ляпина, с конца 2020 года и по текущий момент стоимость упаковки выросла вдвое.