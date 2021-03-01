Телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов

Бывшая ведущая британского реалити-шоу A Place in the Sun («Место под солнцем») Жасмин Харман (Jasmine Harman) пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые у нее проявились после родов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

45-летняя ведущая опубликовала свой старый снимок, сделанный в 2013 году на вечеринке журнала OK!. Тогда телезвезду запечатлели с пышной прической. Харман написала, что ее волосы после родов стали менее густыми, чем были восемь лет назад.

«Посмотрите на гриву! Тогда я только забеременела в первый раз и официально еще не объявила об этом. Мои волосы были о-о-очень густыми, и с тех пор они никогда больше не были такими. Кто-нибудь еще страдал от истончения волос после родов?» — спросила Харман у подписчиков.

Поклонники звезды поддержали ее, рассказав о схожих проблемах. Одна из пользовательниц заявила, что после рождения третьего ребенка ее волосы тоже заметно истончились. «Подожди, пока наступит менопауза», — пошутил другой комментатор.

У Харман двое детей: дочь Джой (Joy) и сын Альбион (Albion). Со своим мужем Джоном (Jon) она познакомилась на съемках Place in the Sun, где он работал оператором.