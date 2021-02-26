Переехавший в Россию телеведущий назвал долгосрочное последствие коронавируса

Белорусский телеведущий Дмитрий Кохно, переехавший в Россию в конце 2020 года, рассказал о том, как переболел COVID-19. В интервью «Комсомольской правде Беларусь» он также назвал долгосрочное последствие коронавируса, которое беспокоит его после выздоровления.

Кохно отметил, что первого января потерял способность ощущать запахи, но перенес заболевание в легкой форме: его температура не поднималась выше 36,8. Через 10 дней после выздоровления у него случился цитокиновый шторм. «Это иммунный ответ организма вирусу, который уже побежден. Все вроде бы нормально, но в одно прекрасное утро ты просыпаешься с температурой, которая растет», — объяснил телеведущий.

Тогда же у него впервые в жизни пропал аппетит. Кохно обратился к врачам, его госпитализировали на четыре дня. По словам телеведущего, в итоге состояние его здоровья нормализовалось, но не целиком. «Продолжаю страдать от какого-то нервного расстройства, были панические атаки», — рассказал он.

Телеведущий добавил, что обратился из-за этого к неврологу. Тот назвал Кохно абсолютно здоровым и подчеркнул, что расшатанная нервная система — это последствие, с которым сталкиваются многие переболевшие COVID-19.

Ранее самые опасные последствия, к которым может привести коронавирус, назвал врач и телеведущий Евгений Комаровский. По словам специалиста, для таких состояний в медицине используется термин «постковид». Им описывают симптомы у переболевшего COVID-19 человека, даже когда этап активной борьбы иммунной системы с вирусом завершился.