Лидер Little Big прокомментировал смерть экс-солистки группы

Лидер российский группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал смерть экс-солистки коллектива Анны Кастельянос. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист отметил, что не стало хорошего человека, с которым он вместе начинал популярный музыкальный проект. «В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе... Для меня она всегда жива!» — написал фронтмен Little Big.

О смерти исполнительницы стало известно ранее в понедельник. Отмечалось, что последние полгода из-за проблем со здоровьем Анна Кастельянос не покидала квартиру, жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Ее навещали волонтеры — один из них и нашел тело 39-летней артистки.

Вскрытие показало, что Анна Кастельянос скончалась из-за хронического изменения сердечной мышцы — кардиомиопатии. Известно, что исполнительница имела третью группу инвалидности.