Иностранцы заподозрили двойное куриное яйцо в связях с Россией

Пользователь Reddit под ником 86-your-enthusiasm опубликовал фотографию найденного им двойного куриного яйца. В комментариях к его посту люди увидели связь курицы-несушки с Россией.

На снимке видно, что под скорлупой обычного на первый взгляд яйца прячется не только желток, но и еще одно яйцо в скорлупе. Комментаторы отметили, что подобные «сюрпризы» случаются крайне редко. По словам одного из них, за 15 лет выращивания цыплят он ни разу не видел ничего подобного.

Некоторые иностранцы с Reddit пошутили, что на фотографии изображено яйцо из России, обратив внимание на его схожесть с матрешкой. «Получается, это российская курица?» — заподозрил связь юзер под ником Olorin_in_the_West.

Ранее TikTok-блогерша под ником Maddysumnerx показала быстрый и легкий способ приготовить яйца. Ролик набрал более 800 тысяч просмотров, а в комментариях многие признали такой подход к кулинарии гениальным.