Крокодил два часа сражался с мужчиной и проиграл

В Танзании мужчину спасли после двухчасовой драки с крокодилом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Нападение произошло, когда Томас Касагама (Thomas Kasagama) решил помыться в озере Танганьика. «Я понял, что мне угрожает опасность, и решил поплыть туда, где поглубже и крокодилу будет не на что опереться», — рассказал мужчина. Одновременно он громко кричал в надежде, что его услышат на берегу.

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Касагама около двух часов сражался с хищником, но не мог его одолеть, пока на помощь не пришел прохожий. В итоге рептилия проиграла и была вынуждена отступить. «К тому времени, когда меня спасли, крокодил успел повредить мою левую ногу и ребра с левой стороны», — говорит мужчина.

В озере Танганьика обитают нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

Ранее сообщалось, что крокодил в регионе Мванза в Танзании растерзал ребенка, который купался в озере с друзьями. Рыбаки сообщили местным властям, что видели, как рептилия всплыла из воды с телом погибшего.