Юноша искупался в реке по совету священника и стал добычей крокодила

Житель индийского штата Уттар-Прадеш по рекомендации священника полез купаться в реку и стал добычей крокодила. Об этом сообщает издание Times Of India.

Вечером в понедельник, 27 июля, в лесной зоне тигрового заповедника Дудхва 18-летний Ринкеш Кумар (Rinkesh Kumar) в участвовал в религиозном ритуале «хаван» — предании жертвы священному огню. После завершения ритуала священник порекомендовал Кумару искупаться в реке.

Когда юноша залез в воду, на него напал крокодил. Рептилия утащила молодого человека на глубину. В это время на берегу отец Кумара, инвалид, отчаянно звал на помощь.

Семья Кумара обратилась за помощью к сотрудникам лесного департамента. Была организована спасательная операция, однако ее пришлось приостановить после наступления темноты.

Тело погибшего было найдено во вторник, 28 июля. На его шее и плече остались глубокие раны.

«Мы уже проинформировали местных жителей о том, что в реке водятся крокодилы, но они продолжают проводить ритуалы возле реки и даже купаются, рискуя жизнями. Компенсация в этом случае вряд ли будет выплачена, так как инцидент произошел в лесной зоне заповедника. Компетентные органы примут решение, выплачивать ли компенсацию в соответствии с законодательством», — сказал директор местного подразделения тигрового заповедника Дудхва Санджай Патак (Sanjay Pathak).

Ранее сообщалось, что крокодил в регионе Мванза в Танзании растерзал ребенка, который купался в озере с друзьями. Рыбаки сообщили местным властям, что видели, как рептилия всплыла из воды с телом погибшего.