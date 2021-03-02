Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара

Доллар США останется в обращении в России и никуда не исчезнет, однако необходимо снижать зависимость экономики от него, «что и делается». Так оценила перспективы отказа России от американской валюты председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

Ранее Валентина Матвиенко заявила о необходимости разработки мер, которые бы заставили иностранные IT-компании выполнять российские законы и требования Роскомнадзора. По ее мнению, следует обязать иностранные социальные сети и крупные IT-компании зарегистрировать в России свои представительства и платить налоги в российский бюджет, поскольку они «зарабатывают на России огромные деньги».