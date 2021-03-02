Матвиенко выступила за пятидневку во всех школах

Все российские школьники должны быть переведены с шестидневной на пятидневную учебную неделю, чтобы проводить больше времени на улице и с семьей, творчески развиваться. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

Она сослалась на мнение экспертов, которые обеспокоены перегрузками детей в учебе и полагают, что школьники не успевают восстановиться за один выходной день. При этом большинство родителей работают пять дней в неделю, и было бы правильно уравнять родственников по числу выходных, чтобы они могли проводить время вместе.

«Было бы правильно, учитывая необходимость повышения воспитательной роли семьи, чтобы дети с родителями могли сходить в музей, в парк, покататься на лыжах, на коньках. Чтобы дети могли пообщаться с дедушкой, бабушкой, порасспрашивать их об их жизни, о тех событиях, свидетелями которых те были. Это лучшие уроки истории, которые можно не просто выучить, а прочувствовать», — сказала сенатор.

Матвиенко отметила, что введение шестидневки в некоторых учебных заведениях было вынужденной мерой из-за нехватки учителей и помещений. «Некоторые школы в двухсменку учатся, а некоторые даже в три смены. Но надо создавать условия для того, чтобы все-таки дети учились пять дней», — добавила она, уточнив, что вопрос введения такого распорядка находится в ведении региональных властей и руководства школ.

В начале 2021 года Минпросвещения разрешило вводить в школах шестидневную рабочую неделю. Такое решение каждое образовательное учреждение будет принимать самостоятельно исходя из успеваемости по учебной программе в ситуации пандемии.