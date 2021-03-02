Женщины массово отказались от стрингов в пользу «бабушкиных» трусов

Женщины массово отказались от ношения стрингов в пользу названных «бабушкиными» трусов в связи с режимом самоизоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, в 2021 году продажи широких хлопковых трусов на высокой талии популярного у российских покупателей онлайн-ретейлера Asos составили 36 процентов от общего объема проданного белья по сравнению с 2019 и 2020 годами. В то время на них приходилось около 17 процентов.

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Продажи удобных трусов модного бренда Pretty Little Thing также выросли на 20-40 процентов в мае, июле, декабре и январе. «Тенденция на более комфортное нижнее белье среди покупателей началась еще в 2019 году. Топы без швов и более широкие трусы были одними из наших самых продаваемых товаров», — заявила закупщица нижнего белья Нэнси Шачно-Дрессель (Nancy Szachno-Dressel).

В декабре 2020 года студентка открыла магазин поношенных трусов и разбогатела. Идея продавать свои вещи пришла 30-летней Мел Браун после того, как она выставила на eBay несколько масок для Хеллоуина и получила сообщение от незнакомца, который предложил продать ему ее поношенные перчатки за 15 фунтов стерлингов.