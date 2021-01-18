В сети высмеяли новый способ носить джинсовые трусы за 20 тысяч рублей

Новый способ носить джинсовые трусы французского модного бренда Y/Project подняли на смех в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram.

Речь идет об экстремально коротких шортах из денима с карманами по бокам и шлевками для ремня стоимостью 20 тысяч рублей. На момент релиза вещь предлагалось комбинировать с рубашками и куртками оверсайз. Теперь в сети появился новый метод носить упомянутый предмет гардероба — модели надевают трусы поверх брюк, легинсов и велосипедок.

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Поклонники бренда не одобрили модное решение и высмеяли его в сети. «Вы серьезно?», «Не уверен, что это хорошая идея», «Наступают тяжелые времена», «Я сейчас упаду со смеху», «Я бы не хотела видеть себя в таком виде», — писали они.

В декабре 2020 года покупатели подняли на смех верхнюю одежду бренда из-за ее сходства с резиновыми перчатками. Речь идет о жакете из шелка, который продается в американской сети универмагов Nordstrom. Упомянутая вещь выполнена в ярко-оранжевом цвете и оформлена в виде объемных перчаток. Ее стоимость на сайте марки составила 60 тысяч рублей. Пользователи сети обругали жакет в комментариях, сравнив его с хозяйственными перчатками.