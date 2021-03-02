Европейский бренд впечатлился Россией и напечатал гимн СССР на одежде

Европейский бренд одежды напечатал строки государственного гимна СССР на вещах из новой осенней коллекции 2021 года. Фотографии моделей появились на сайте Vogue.

Дизайнеры французского модного дома Marine Serre создали черную футболку, по центру которой разместили полный текст советского гимна. Его шрифт выполнили в белом цвете. Описанный принт повторяется и на левой штанине женских брюк.

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, вещи разработал бельгийский модельер, который побывал в России в 2017 году и «был сильно впечатлен ею».

Кроме того, на снимках видно, что некоторые предметы одежды из новой линии украшены орнаментом, стилизованным под хохлому.

Ранее 2 марта стало известно, что школьница из Екатеринбурга приняла участие в показе модного дома Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане. 18-летняя Александра Семенова рассказала, что, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, ей удалось получить рабочую визу и улететь в Европу. По словам россиянки, одному из основателей люксового бренда Доменико Дольче понравилась ее внешность, из-за чего он выбрал ее для участия в дефиле.