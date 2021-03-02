Репортерша разрыдалась в машине из-за оскорблений после провального интервью

Репортершу британского канала «Би-би-си» Соню Маклафлан (Sonja McLaughlan) завалили оскорбительными сообщениями после того, как она провела провальное интервью с капитаном сборной Англии по регби Оуэном Фарреллом (Owen Farrell). Из-за этого журналистка разрыдалась в собственной машине, сообщает The Mirror.

Сборная Уэльса победила со счетом 40:24, однако во время игры произошли несколько спорных судейских решений. Маклафлан пыталась расспросить о них спорстмена, но тот лишь перебивал журналистку и отказывался отвечать на ее вопросы.

Многие зрители встали на сторону Фаррелла: они начали оставлять негативные комментарии по отношению к репортерше в социальных сетях.

«"Токсичная, стыдная, позорная, ужасная", — вот лишь часть полученных мной отзывов. Спасибо, что специально отмечаете меня в Twitter, чтобы я видела все ваши сообщения. А теперь представьте, что вас осыпают оскорблениями за то, что вы делаете свою работу. Я рыдаю в своей машине. Надеюсь, вы счастливы», — написала Маклафлан на странице в Twitter.

Увидев эмоциональное сообщение репортерши, многие коллеги по цеху поддержали ее. Спортивный комментатор Ник Маллинс (Nick Mullins) назвал Маклафлан профессионалом мирового класса, а ведущий утреннего шоу на «Би-би-си» Дэн Уокер (Dan Walker) признал ее примером для подражания.