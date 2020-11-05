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Прохожие облизали журналистку в прямом эфире и спустили штаны перед камерой

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Австралийскую тележурналистку Ли Стил (Lee Steele) облизали в прямом эфире. Отрывок репортажа доступен на YouTube-канале Short Videos.

Стил вела репортаж с ипподрома Аскот в городе Перт. За ее спиной собралась толпа людей, которые пришли посмотреть на скачки. Одна из прохожих подбежала к журналистке, взяла ее за шею и облизала ухо, после чего отошла назад. От неожиданности репортерша вскрикнула, но продолжила работу.

Через какое-то время на заднем плане появился мужчина, который резко забежал в кадр и спустил штаны, показав в камеру оголенные ягодицы. Оператор постарался быстро приблизить лицо ведущей, однако зрители успели заметить незваного гостя в эфире ТВ, о чем сообщили в соцсетях.

Некоторые пользователи Twitter в шутку назвали появление прохожего без штанов лучшим моментом за всю трансляцию скачек. Однако другие призвали руководство телеканала спасти «бедную репортершу» от «отвратительной толпы».

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