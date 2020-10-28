Журналистка раскрыла изнанку российских телешоу и описала неистовства редакторов

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, неоднократно участвовавшая в российских ток-шоу и политических передачах в качестве эксперта, раскрыла изнанку их съемок. Журналистка заверила, что все происходящее на сцене является правдой, и описала неистовства редакторов программ.

По словам Карпицкой, все герои, истории и эмоции на телешоу настоящие. «Просто героев шоу заранее доводят до нужного градуса. До накала», — объяснила она. Журналистка отметила, что за тем, как быстро люди, связанные со скандальными историями, оказываются в студии, стоит «адский труд редакторов программы».

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В пример она привела историю племянницы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории, которую атаковали журналисты после его предположительного отравления в британском Солсбери. «Ко мне в Ярославль примчалась целая бригада телевизионщиков. Они сидели под дверью часами, стучали, один даже пытался залезть через козырек крыльца на второй этаж, чтобы постучать в окно», — рассказала Виктория.

Карпицкая подчеркнула, что между командами разных телешоу существует гигантская конкуренция, поэтому их сотрудники используют «методы борьбы на грани добра и зла». В частности, она поделилась историей о том, как работники одной программы «выкрали» героев у коллег с другого канала.

Чтобы героя не «перехватили», в студии есть специальная гостиница. Кроме того, у него отбирают телефон, не оставляют одного ни на минуту и отпускают на улицу только в сопровождении корреспондента. «Если честно, редакторы и корреспонденты, отработавшие на ТВ-шоу хотя бы год, уже способны на все», — подчеркнула журналистка.

Она также отметила, что до начала съемок участников распределяют по разным гримеркам. Иногда среди экспертов случаются стычки. К примеру, две женщины подрались до начала съемок во время обсуждения закона о домашнем насилии. Однако чаще редакторам приходится специально сводить экспертов с разными взглядами, «чтоб искрило».

Кроме того, на любом шоу присутствуют две стороны конфликта, до начала съемок их прячут друг от друга, «иначе программа сорвется, не начавшись». Как правило, участник передачи в начале эфира даже не подозревает, что вскоре в студии появится его злейший враг.

На политических шоу, по словам Карпицкой, обстановка совершенно другая. Туда приходят люди, готовые к выходу на публику, а «главная задача ведущих и редакторов — вовремя отключать спикерам микрофоны». «Советую всем побывать хоть раз в жизни на ток-шоу, это такой театр человеческих эмоций», — заключила журналистка.

В мае бывший редактор сайта программы Елены Малышевой Рустам Юлбарисов рассказал о работе под ее началом. По его словам, Малышева жестоко третирует подчиненных, оказывает на них эмоциональное давление, создает атмосферу страха, а также заставляет перерабатывать без компенсаций. Мужчина добавил, что многие сотрудники постоянно пили успокоительное, а художник, изготовлявший для программы поролоновые половые органы, регулярно уходил в запои.