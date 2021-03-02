В Мурманске выпало больше 300 процентов осадков за февраль

В Мурманске за февраль выпало 311 процентов месячной нормы осадков. Об это сообщает «СеверПост.ru» со ссылкой на региональное УГМС.

Такого количества осадков в городе не было с 1936 года. Больше всего осадков в прошлом месяце выпало в Никеле, а именно 322 процента от климатической нормы. Основная часть осадков пришлась на первую декаду февраля.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин раскрыл причину аномальных холодов в России. Она заключается в некоторых последствиях глобального потепления. Они приводят к возрастанию частоты переносов воздушных масс не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север.