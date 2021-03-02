Женщина начала ежедневно краситься на карантине и удивилась результату

Английская писательница начала ежедневно красится на карантине для улучшения самочувствия и удивилась результату. Об этом сообщает Independent.

По словам Тахмины Бегум (Tahmina Begum), в связи с самоизоляцией, связанной с пандемией коронавируса, у многих женщин исчезла необходимость краситься. «Раньше я наносила макияж каждый день, а теперь я даже забыла, что такое консилер», — призналась героиня.

Согласно материалу, сначала женщина была рада тому, что ей не нужно больше краситься каждый день, чтобы куда-либо пойти. Однако спустя год Бегум почувствовала, что начинает впадать в депрессию из-за потери ощущения собственной значимости, связанного с неухоженным внешним видом.

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Чтобы справиться с негативными эмоциями, писательница решила пользоваться косметикой каждый день в течение одной недели и проверить, поможет ли это повысить ее самооценку.

«Макияж мгновенно заставил меня чувствовать себя хорошо. Я стала радоваться каждому дню от осознания того, что я хорошо выгляжу. Это позволило мне вырваться из рутины. Для меня это стало маленькой победой. Ежедневный ритуал показал мне, как быстро можно изменить привычки, и как может поменяться душевное состояние всего лишь за 15 минут потраченного на себя времени», — подчеркнула Бегум.

Ранее в марте женщина сделала макияж во время родов и прославилась. Пользовательница @merkmenace опубликовала видео, в котором показала, как она делает мейкап во время родов, лежа на больничной койке в халате под леопардовым одеялом. «Тем временем раскрытие уже 10 сантиметров», — отметила блогерша в описании к посту.