Девушка с ампутированными руками накрасилась на камеру и растрогала подписчиков

Девушка с ампутированными предплечьями нанесла макияж на камеру и растрогала своих подписчиков. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На кадрах пользовательница Изабель с никнеймом its.izzyx демонстрирует, как ей удается накрасить лицо без кистей рук. Зажимая локтями аппликаторы базы, тонального крема и хайлайтера, блогерша поочередно наносит каждое средство на скулы и тонирует области под глазами. После этого она равномерно распределяет средства по коже с помощью спонжа.

В конце видео Изабель показывает результат работы: с небольшого расстояния полностью снимает свое лицо с ярким мейкапом. Ее видео набрало более 26 тысяч просмотров.

Подписчики оценили пост блогерши в комментариях. «Ты большая молодец, что не сдаешься», «Ты — настоящее вдохновение и мотивация. Но важнее то, что ты просто потрясающая», «Ты красивая и невероятно талантливая», «Такая красивая, мне тебя так жалко», «Настоящая суперзвезда», — писали они.

В июне 2020 года модель Даниэлла Альварес (Daniella Alvarez), получившая титул «Мисс Колумбия» в 2011 году, поделилась фотографией после ампутации левой ноги. На размещенных кадрах модель запечатлена лежащей на больничной койке после проведенной операции в окружении своих родственников. «Я люблю свое тело так же, как и раньше. Счастлива жить в этом мире и проходить через все испытания, возникающие в моей жизни», — подписала она фото.