Цены на нефть обвалились

Цена нефти марки Brent обвалилась ниже 63 долларов за баррель впервые с 22 февраля, свидетельствуют данные биржи ICE. В ходе торгов нефть опускалась до 62,54 доллара за баррель.

На минимуме нефть WTI торговалась по цене в 59,47 доллара за баррель, позднее цена поднялась до 60,02 доллара за баррель. Снижение цены ожидаемо происходит в преддверии очередной встречи участников сделки ОПЕК+, которые на этой неделе будут обсуждать смягчение действующего ограничения на добычу.

Ранее сообщалось, что холода обвалили добычу нефти в России в феврале, что не позволило стране увеличить производство так, как это было согласовано в рамках ОПЕК+. С 1 по 25 февраля 2021 года средний уровень добычи нефти в России составил от 9,153 миллиона баррелей до 10,093 миллиона баррелей в сутки. Это на 30 тысяч или 77 тысяч баррелей меньше по сравнению с январем.

Кроме того, экспорт нефти из России в дальнее зарубежье резко рухнул в январе-феврале 2021 года. Поставки упали за два месяца на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 32,83 миллиона тонн.