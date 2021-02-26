Холода обвалили добычу нефти в России

Добыча нефти в России обвалилась в феврале 2021 года из-за аномальных холодов и оказалась ниже уровня, согласованного в рамках ОПЕК+ на этот месяц. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

С 1 по 25 февраля 2021 года средний уровень добычи нефти в России составил от 9,153 миллиона баррелей до 10,093 миллиона баррелей в сутки. Это на 30 тысяч или 77 тысяч баррелей меньше по сравнению с январем.

При этом, согласно договоренностям в рамках ОПЕК+ от начала января, Россия и Казахстан являются единственными участницами сделки, которые в феврале-марте могут нарастить добычу: Россия — на 65 тысяч баррелей в сутки, Казахстан — на 10 тысяч. Для этого Саудовской Аравии пришлось сократить добычу на те же 75 тысяч баррелей.

В 2020 году добыча нефти и газа в России рухнула на 8,6 и 6,2 процента соответственно. Добыча нефти и газового конденсата по итогам 12 месяцев составила 512 миллионов тонн. Объем добычи газа составил 692,33 миллиарда кубометров. Экспорт нефти в дальнее зарубежье в 2020 году упал на 11,8 процента.

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