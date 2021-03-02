Новый розыск Пригожина ФБР объяснили

Федеральное бюро расследований (ФБР) США вновь объявило петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в розыск из-за новых доказательств и улик, собранных за последний год. К такому выводу пришел заместитель директора Европейской академии разведки, профессор университета Coastal Carolina Джозеф Фитсанакис в разговоре с «Русской службой Би-би-си».

«По всей видимости, собранные доказательства можно предъявить присяжным, не рискуя раскрыть методы сбора информации. Кроме этого, источники такой информации — вероятно люди, согласившиеся сотрудничать с ЦРУ, сейчас находятся в США или где-то за пределами России, и американские власти больше не обеспокоены их безопасностью», — объяснил он.

Фитсанакис также выразил уверенность, что Пригожина не арестуют в ближайшее время, однако ФБР «будет ждать его столько, сколько потребуется».

Другой собеседник издания — бывший сотрудник ФБР, попросивший не называть его имени, — связал новую инициативу спецслужбы с причастностью Пригожина к деятельности частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По словам источника, в США не сомневаются, что эта ЧВК — одно из подразделений российской военной разведки.

«В последний год "вагнеровцы" были особенно активны в Сирии и Ливии. На прошлой неделе было совершено очередное покушение на министра внутренних дел правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага, и в Вашингтоне не исключают, что эта акция была организована боевиками российской ЧВК», — сказал он, отметив, что указанный инцидент вызвал «серьезное недовольство» в США.

В конце февраля стало известно, что ФБР предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине. В сообщении спецслужбы утверждалось, что россиянин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США.

В ответ на это принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд» выдала бюро его адрес и попросила вознаграждение. Сам Пригожин обвинил сотрудников американского ведомства в охоте на ведьм.