Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение

Компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, выдала его адрес Федеральному бюро расследований США (ФБР) и попросила вознаграждение. Сообщение размещено на странице пресс-службы компании во «ВКонтакте».

В пресс-службе напомнили, что за сведения, которые приведут к аресту Пригожина, предлагается вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов.

«Пресс-служба компании "Конкорд" готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам 250 тысяч долларов за предоставленные сведения», — отмечается в сообщении.

Ранее Пригожин отреагировал на включение себя в список россиян, разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Он обвинил сотрудников американских спецслужб в охоте на ведьм.

О том, что ФБР предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине, стало известно ранее. В сообщении ведомства утверждается, что Пригожин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против страны с целью воспрепятствовать работе Федеральной избирательной комиссии США.