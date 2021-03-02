Россиянам назвали самый полезный суп

Самым полезным супом считается чечевичный. Его в разговоре с телеканалом «Звезда» назвала нутрициолог Ольга Деккер.

По ее словам, этот суп богат растительными белками, в нем 12 аминокислот и много клетчатки. По желанию в блюдо также можно добавить мясо или копчености, если это натуральный продукт. Деккер отметила, что любой человек может употреблять чечевичный суп для укрепления здоровья и иммунитета.

Второе место занял овощной суп на мясном бульоне. При этом в нем могут быть как свежие, так и замороженные овощи. «Я бы добавила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, также корень сельдерея. То есть минимум простой группы углеводов», — сказала нутрициолог.

Она указала, что вместо мяса в овощной суп можно добавить рыбу, и это будет более диетическим вариантом для питания. Использовать можно в том числе консервированную рыбу в собственном соку.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что в зимний рацион россиянам необходимо включать горячий плотный суп, а завтрак делать белково-жировым.