Стало известно о планах властей Армении арестовать главу Генштаба

Журналисты портала «Армлур» узнали о намерении властей Армении арестовать главу Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.

Им стало известно, что против военного возбуждено уголовное дело, однако издание не указывает его формулировку. При этом сам Гаспарян опубликовал заявление, в котором заверил, что не планирует покидать свой пост, иначе как по решению Конституционного суда Армении. «Генерал-полковник Оник Гаспарян продолжает свое служение родине и народу», — говорится в сообщении.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как Вооруженные силы потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Позже к ним присоединились офицеры полиции.

На этом фоне Пашинян издал указ об отстранения от должности Гаспаряна, его поддержали сотрудники спецслужб. В свою очередь, президент страны Армен Саркисян дважды отказался подписать соответствующий акт премьер-министра. Он заявил, что кризис в стране должен быть улажен мирным путем, и пообещал направить документ на изучение в Конституционный суд.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.