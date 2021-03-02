Армянская оппозиция запросила срочную встречу с президентом

Армянское оппозиционное «Движение за спасание родины» запросило срочную встречу с президентом страны Арменом Саркисяном по вопросу его решения об отставке начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Об этом передает «Sputnik Армения» во вторник, 2 марта.

Лидеры протеста выразили обеспокоенность намерениями президента передать вопрос об увольнении командующего в Конституционный суд. Они полагают, что политик намеренно умалчивает о деталях этого процесса, и требуют от него четко прояснить свои дальнейшие шаги на очной встрече.

Реакции президента или его аппарата на призывы оппозиции пока не последовало.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На фоне этого премьер издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба, его поддержали сотрудники спецслужб.

Саркисян дважды отказался подписать указ Пашиняна. Президент заявил, что кризис в стране должен быть улажен мирным путем, и пообещал направить документ на изучение в Конституционный суд.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.