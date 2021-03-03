Прилетевшего с Занзибара в Россию мужчину экстренно госпитализировали

Российского туриста, прилетевшего с острова Занзибар, экстренно госпитализировали в Татарстане из-за двусторонней пневмонии. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан» со ссылкой на слова пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по региону Миляуши Замалиевой.

Согласно информации источника, неизвестного мужчину увезли в больницу сразу из аэропорта Казани. Врачи поставили ему диагноз «двусторонняя пневмония», однако, по словам медиков, ПЦР-тест на коронавирус оказался отрицательным.

При этом турист также сдал тест на малярию, но и он не показал положительного результата. Уточняется, что все 329 человек, летевших в этом же самолете, сейчас находятся под наблюдением врачей.

Как пояснила Замалиева, у пациента может быть стадия коронавируса, при которой инфекция уже попала в легкие. В связи с этим его отправили на КТ.

В январе эксперты из британской маркетинговой компании SkyTrax обнаружили множество нарушений и тотальное несоблюдение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на Занзибаре. Так, по информации агентства, в международном аэропорту острова совершенно не соблюдается масочный режим.