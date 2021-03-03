53-летняя женщина разбогатела на откровенных снимках с юной дочерью

Жительница английского города Нанитон разбогатела на откровенных снимках со своей юной дочерью на платформе OnlyFans. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

53-летняя Джесси Джо Ричардсон (Jessie Jo Richardson) работает в порно-индустрии на протяжении последних 13 лет. По ее словам, до этого она была владелицей салона красоты, который обанкротился. В то время несколько недель подряд ей приходилось жить на 30 фунтов стерлингов (3000 рублей) и питаться «объедками с тарелок своих детей».

Вскоре ей предложили работу порноактрисой за 340 фунтов стерлингов (35 тысяч рублей) за смену, и она согласилась. «Я не скрывала этого от своих детей. Я бы не стала этим заниматься, если бы они не одобрили идею», — объяснила она.

Спустя несколько лет 21-летняя дочь героини Ачанте (Achante) с отличием окончила колледж на факультете графического дизайна, но не смогла найти работу. Тогда Ричардсон предложила ей завести общий аккаунт на OnlyFans.

В настоящий момент женщины публикуют совместные снимки в откровенном нижнем белье и зарабатывают 2000 фунтов стерлингов (200 тысяч рублей) в неделю. Родственницы никак не взаимодействуют физически и игнорируют любые непристойные просьбы.

«Люди могут подумать, что это странно, но мы всегда были очень близки. И она моя мама, почему я должна думать, что ей странно видеть меня голой?» — сказала Ачанте.

В феврале сообщалось, что жившая в фургоне девушка начала торговать интимными снимками и разбогатела. По словам 21-летней Анны Пол (Anna Paul), несколько лет назад ее семье приходилось «сводить концы с концами», проживая в старом фургоне на 30 долларов (две тысячи рублей) в неделю. «Мы росли без денег. Мы много чего не могли себе позволить, но наша семейная жизнь всегда была такой прекрасной, что это не имело большого значения», — поделилась Пол.