Минцифры предложило разрешить бизнесу использовать обезличенные данные россиян

Минцифры России предложило разрешить бизнесу использовать обезличенные данные россиян. Подробности поправок в соответствующий законопроект рассказали в министерстве, передает ТАСС.

Согласно документу, обезличивание персональных данных будет осуществляться только с согласия субъекта или в иных случаях, предусмотренных законом. Кроме того, бизнесу предлагается разрешить свободно обрабатывать обезличенные данные.

Для того, чтобы защитить персональные данные россиян, министерство предлагает ввести ряд ограничений для операторов, которые их обрабатывают. В частности, нельзя будет использовать информацию, действия и методы, помогающие определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту.