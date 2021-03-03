Россия
 
Последние новости
В МИД России объяснили невозможность прививать граждан в посольствах
В МИД России прокомментировали намерение США «не свергать режимы»
Первый канал допустил Little Big до отбора на «Евровидение»
«Скопинский маньяк» приехал в Москву 
Байден продлил санкции против России
Стало известно о сроках снятия ряда коронавирусных ограничений в Подмосковье
Центробанк представил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой
В Швеции мужчина напал на людей с холодным оружием и ранил восемь человек
Украина обиделась на Словакию за шутку об обмене Закарпатья на «Спутник V»
Новости партнеров
Прослушать новость

Минцифры предложило разрешить бизнесу использовать обезличенные данные россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Минцифры России предложило разрешить бизнесу использовать обезличенные данные россиян. Подробности поправок в соответствующий законопроект рассказали в министерстве, передает ТАСС.

Согласно документу, обезличивание персональных данных будет осуществляться только с согласия субъекта или в иных случаях, предусмотренных законом. Кроме того, бизнесу предлагается разрешить свободно обрабатывать обезличенные данные.

Для того, чтобы защитить персональные данные россиян, министерство предлагает ввести ряд ограничений для операторов, которые их обрабатывают. В частности, нельзя будет использовать информацию, действия и методы, помогающие определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минздраву предложили лицензировать операторов персональных данных пациентов
Госзакупки в России защитят от контроля со стороны
Названы шесть способов уменьшить риск кражи личных данных в сети