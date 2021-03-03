Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней

Жительница австралийского штата Квинсленд запустила бренд косметики и разбогатела за 20 дней. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

По словам 26-летней Кэти Илз (Katie Eales), на создание собственной марки ее вдохновили загрязненные пляжи Шри-Ланки. Во время одной из прогулок по побережью она заметила разбросанные по улице одноразовые салфетки для снятия макияжа. После этого она решила, что хочет производить косметические средства, которые не приносят вреда окружающей среде.

Согласно материалу, австралийка и ее жених Дейв (Dave) запустили бренд Sabbia Co, вложив в него пять тысяч долларов (365 тысяч рублей), которые были потрачены на производство продукции, а также создание веб-сайта и рекламу марки.

В ассортимент бренда входят различные средства и аксессуары по уходу за кожей лица и тела. Отмечается, что за 20 дней продаж Илз заработала 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). «Я действительно верю, что мы станем будущими лидерами в органическом уходе за кожей, который предназначен как для женщин, так и для мужчин», — заявила она.

Свой успех женщина объясняет удачной политикой компании. Кроме того, при создании своих продуктов Илз использует только натуральные ингредиенты. «Чем больше мы наносим на кожу, тем труднее ей восстановиться. В нашей косметике мы используем органические экстракты, витамины и минеральные вещества, которые насыщают кожу изнутри и замедляют ее преждевременное старение», — заключила бизнесвумен.

В октябре 2020 года рабочий ушел с завода и начал зарабатывать по два миллиона рублей в неделю. Феликс Димитракис работал над созданием своего бизнеса около двух лет. После увольнения герой материала решил воплотить свою давнюю идею в жизнь и открыть собственный бренд. Заметив дефицит на рынке товаров по уходу за волосами, предприниматель запустил косметическую марку Malia Hair.