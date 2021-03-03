Знакомые много лет подруги оказались разлученными в детстве сестрами

В США две подруги после многих лет знакомства обнаружили, что они — разлученные в детстве сестры. Об этом сообщает издание People.

Кассандра Мэдисон (Cassandra Madison) и Джулия Тинетти (Julia Tinetti) познакомились в 2013 году, когда работали в ресторане в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Женщины сразу заметили, что у них много общего. Они были очень похожи и еще до встречи сделали одинаковые татуировки. Обе родились в Доминиканской Республике и выросли в приемных семьях в США.

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Мэдисон и Тинетти сравнивали свои документы об удочерении, однако информация в них не совпадала. Много лет спустя Мэдисон сумела отыскать своего биологического отца при помощи генетического теста 23andMe. Чтобы встретиться с ним, она побывала в Доминиканской Республике. Мужчина рассказал, что у него было семеро детей, но из-за нищеты ему пришлось отдать двух девочек, в том числе и ее, для удочерения.

Мэдисон подозревала, что вторым удочеренным ребенком была Тинетти, и уговорила ее сделать генетический тест. Он подтвердил, что они сестры, а расхождение данных в документах об удочерении, помешавшее узнать об этом раньше, по всей видимости, было ошибкой.

Ранее сообщалось, что двое друзей с Гавайев, которые познакомились 60 лет назад, оказались единоутробными братьями. Один из них узнал об этом, когда искал родственников при помощи генетического теста Ancestry.com.