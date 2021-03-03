Британцев впечатлил заброшенный поселок под Воркутой

Британцев поразил полузаброшенный заполярный поселок Цементнозаводский. Статья о нем опубликована в таблоиде Daily Mail, передает РИА Новости .

Поселок расположен в 18 километрах к северо-востоку от Воркуты. В материале представлены фото и видео заброшенных домов, в которых на полах и окнах образовались огромные сосульки, а мебель занесло снегом. В зимние месяцы температура на этой территории достигает 50 градусов мороза.

Читатели издания удивились стойкости русских людей. «Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно», — отметил один из них в комментариях.

Ранее стало известно, что в Воркуте появился поселок-призрак — микрорайон Советский, который формально входит в состав города, отключили от коммуникаций в целях экономии ресурсов. К концу 2020 года население Советского не превышало 50 человек — теперь они уехали в город.