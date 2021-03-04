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Белый дом по необъяснимым причинам прервал прямую трансляцию с Байденом

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Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе прямой трансляции предложил задать ему вопросы, но внезапно отключился от эфира. На случай обратили внимание журналисты Daily Mail.

Байден должен был ответить на вопросы конгрессменов-демократов в среду, 3 марта, когда Белый дом по необъяснимым причинам прервал прямую трансляцию.

78-летний глава государства еще не провел официальную пресс-конференцию с момента вступления в должность 20 января. Отмечается, что отсутствие у Байдена пресс-конференций — очевидное противопоставление его предшественнику на посту президента Дональду Трампу, который известен своей публичностью и частым общением с прессой.

Байден до сих пор не провел ни сольной, ни совместной пресс-конференции, и нет никаких признаков того, что он планирует это сделать в ближайшее время. Он ответил на вопросы репортеров, но достаточно сдержанно, что, как отмечает издание, расстроило его критиков, которые ждали от него большей открытости.

3 марта он участвовал в собрании демократов палаты представителей Конгресса США. Байден сталкивается с растущими призывами к проведению полноценной пресс-конференции. Вечером 2 марта Кейли МакЭнани, пресс-секретарь Трампа с апреля 2020 года и до момента его отъезда, отметила, что и Трамп, и 44-й президент США Барак Обама встречались с прессой на том этапе президентства, на котором сейчас находится Байден: Обама через 20 дней после инаугурации, а Трамп — через 27 дней.

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