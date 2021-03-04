Мир
 
Последние новости
Премьер-министр Словакии поругался с президентом из-за российской вакцины
Ученые выявили наиболее психологически устойчивых к пандемии коронавируса людей
Российский генерал объяснил схему хищения 6,7 миллиарда рублей
Эксперты раскрыли способы Кейт Миддлтон скрыть нижнее белье под одеждой
Раскрыты характеристики российских «Мистралей»
Обнаружены первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
Москвичи закупились золотом
Россияне с редкой болезнью остались без лекарства
Starship взорвался через несколько минут после приземления
Новости партнеров
Прослушать новость

Американский дипломат рассказал о «жестком» подходе Байдена к Украине

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер рассказал о «жестком» подходе президента Соединенных Штатов Джо Байдена к Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский дипломат отметил, что Байден готов подталкивать Киев в жесткой форме к необходимым реформам. Он объяснил, что, несмотря на их политическую сложность, данные изменения помогут Украине состояться как успешное государство и полностью реализовать свой потенциал. Экс-посол добавил, что на Западе существует определенное беспокойство по поводу того, что реформы на Украине замедлились и была взята пауза в программе кредитования от Международного валютного фонда (МВФ).

Пайфер подчеркнул, что американский лидер — это именно тот партнер, который сейчас необходим Киеву. Поэтому, по его мнению, украинским властям следует воспользоваться данной возможностью для проведения реформ и принятия мер по борьбе с коррупцией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Байдена посетить Киев в день празднования 30-й годовщины независимости страны — 24 августа. Отмечается, что глава Белого дома пока не отреагировал на приглашение Зеленского.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский пригласил Байдена на Украину
США выделят Украине 125 миллионов долларов военной помощи
Украина понадеялась на участие Байдена в «деоккупации» Крыма