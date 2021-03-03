Зеленский пригласил Байдена на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев в день празднования 30-й годовщины независимости страны — 24 августа. Об этом сообщили в украинском министерстве иностранных дел в ответ на запрос «Радiо Свобода».

Отмечается, что Байден пока не отреагировал на приглашение Зеленского. При этом в министерстве подчеркнули, что работа по организации визитов американского руководства в страну остается «в постоянной повестке дня украинско-американских отношений».

Суть запланированных мероприятий на время предполагаемого визита Байдена остается неизвестной. Сроки ответа американской администрации также не называются.

Ранее стало известно, что почти две трети украинцев считают свою страну находящейся под внешним управлением. Наибольшее число из них проживают в южных и восточных регионах страны. Вместе с тем только 22 процента граждан не согласны с тем, что Украина управляется извне.