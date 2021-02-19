Киев оценил коммуникацию с Вашингтоном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил состояние дипломатической коммуникации между Киевом и Вашингтоном и не увидел существенных недостатков, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, украинцам не стоит переживать из-за снижения числа контактов с Белым домом за последние несколько недель, так как президент США Джозеф Байден сейчас сконцентрирован на внутренних проблемах страны и «практически свел к нулю» все международные коммуникации.

Министр также анонсировал скорый телефонный разговор между Байденом и президентом Владимиром Зеленским. Его повестка пока не раскрывается. «Мы работаем над организацией этого разговора. О нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит», — заключил Кулеба.

Ранее стало известно, что почти две три украинцев считают свою страну находящейся под внешним управлением. Наибольшее число из них проживают в южных и восточных регионах страны. Вместе с тем только 22 процента граждан не согласны с тем, что Украина управляется извне.