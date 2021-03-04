Россия не дотянула до Белоруссии по продовольственной безопасности

Россия в 2020 году немного не дотянула до Белоруссии по продовольственной безопасности. В Глобальном индексе от The Economist Intelligence Unit Россия заняла 24-е место с 73,7 балла, Белоруссия — 23-е место с 73,8 балла.

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В рамках рейтинга исследователи оценивают страны по четырем критериям: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, а также разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Белоруссия в 2020 году обошла Россию по всем пунктам, кроме доступности продуктов питания для населения.

Несмотря на сохраняющееся отставание от Белоруссии, за год Россия улучшила свои позиции почти в два раза, поскольку в 2019 году была значительно ниже Белоруссии в рейтинге. Страна занимала 42-е место с 69,7 балла из 100 возможных. Для сравнения, Белоруссия была на 36-м месте с 73,8 балла.

По мнению составителей рейтинга, у стран, набравших более 60 баллов, уровень продовольственной безопасности высокий, а у государств более чем с 80 баллами — очень высокий. Однако в категорию последних входят только две страны — Финляндия, которая занимает первую строчку рейтинга с 85,3 балла, и Ирландия, которая занимает вторую строчку с 83,8 балла.