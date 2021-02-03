Помощь нуждающимся россиянам продуктами сочли неактуальной

Правительство России ориентируется на долгосрочную комплексную поддержку семей, в связи с этим мера по обеспечению продуктами питания нуждающихся граждан в настоящее время не является актуальной и не обсуждается. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в рамках исполнения поручения «дорожной карты» по реализации Доктрины продовольственной безопасности страны в кабинет министров был направлен доклад по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в части обеспечения продуктами здорового питания. Меры, которые приведены в докладе, министерство разработало в 2016 году и актуализировало в конце 2020-го. Однако сейчас в качестве приоритетных определены мероприятия долгосрочного характера, которые направлены на комплексную поддержку семей и повышение их уровня благополучия.

Ведомство в рамках различных механизмов реализует программы поддержки потребительского спроса на отечественную продукцию в ряде отраслей промышленности, включая автомобилестроение, сельхозмашиностроение и станкостроение.

Ранее Минпромторг предложил поддержать нуждающихся россиян продуктами питания. В частности, предлагалось ежемесячно перечислять некоторым гражданам средства для покупки отечественных продуктов питания. В Минпромторге рассказали, что направили доклад в аппарат правительства еще в декабре.