Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в марте

В марте россиян ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с 8 Марта. Об этом напомнили в Роструде, передает «Интерфакс».

В ведомстве сообщили, что праздник сократит рабочую неделю до четырех дней — ожидаются длинные выходные с 6 по 8 марта. Рабочими днями будут 9, 10, 11 и 12 марта.

Россиянам также напомнили, что в мае тоже будет два дополнительных выходных, рабочими днями будут с 4 по 7 и с 11 по 14 мая. а нерабочими — 3 и 10 числа.

Единственная трехдневная рабочая неделя ожидается в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, добавили в Роструде. Рабочими днями будут 1 и 3 ноября, выходными — с 4 по 7 число.

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится 30 декабря, а 31 число будет считаться выходным, уточнили в ведомстве.