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Песков поздравил девушек фразой «скоро все закончится»

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил девушек с наступающим 8 Марта, традиционно разослав поздравления по электронной почте. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Весна пришла! Скоро все закончится, и все будет хорошо!» — говорится в тексте поздравления на открытке, украшенной цветами. Вверху карточки расположена надпись «Администрация президента Российской Федерации».

Представитель Кремля также пожелал представительницам женского пола солнца, здоровья, счастья и красоты.

Ранее российские врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта. В списке оказалась мимоза — эти растения ветроопыляемые, их пыльца долго остается в воздухе, что может вызвать аллергию.

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