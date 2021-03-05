В ходе спецоперации в Армении задержали двух воров в законе

В Эчмиадзине (Армавирская область) Армении сотрудники уголовного розыска провели спецоперацию в рамках борьбы с криминальной субкультурой и задержали двух воров в законе. Об этом сообщается на портале shamshyan.com.

С известного объекта «Антараин дзайнер» в отдел полиции доставили 15 человек, среди которых были воры в законе Зап Ленинаканский и Жиро Шаумянский. Остальные задержанные, по данным портала, — сторонники криминальной субкультуры.

Участники встречи приехали на люксовых автомобилях с российскими номерами.

В январе 2020 года парламент Армении принял поправки к Уголовному кодексу, направленные на борьбу с преступным миром. Согласно закону, создание банды наказывается лишением свободы. В случае, если группировку создал вор в законе, чиновник или сотрудник силовых структур, наказание ужесточается.