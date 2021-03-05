Замурованная кошка провела два дня в стене дома и выжила

Кошка из Кейптауна, ЮАР, выжила после того, как рабочие случайно замуровали ее в стене дома на два дня. Об этом сообщает издание The South African.

Саннель (Sunellе) и Геррит Мосс (Gerrit Moss) вызвали водопроводчиков, чтобы починить протекающую трубу. Для выполнения работ мастерам пришлось проделать отверстие в стене.

После ухода рабочих пропала полуторагодовалая кошка по кличке Джина. До этого она никогда не пыталась сбежать. «Она была очень привязана к дому и обычно проводила время на диване или где-то поблизости», — сказала Саннель.

Чтобы найти Джину, хозяева опубликовала объявление на местной странице поиска пропавших животных в интернете, но не получила отклика.

Спустя два дня Джина так и не объявилась. «Я плакала и не могла нормально спать. Мы потеряли надежду», — призналась Саннель.

В отчаянии пара в очередной раз попробовала выключить все источники звука в доме и позвать кошку. К их удивлению, Геррит услышал странные звуки из-под ванной. По всей видимости, Джина забралась в отверстие, которое проделали в стене.

Геррит вскрыл стену, оттуда на хозяев смотрела ошарашенная Джина. Два дня в заточении никак не отразились на здоровье животного, и вскоре кошка восстановилась после пережитого шока. «Я взяла ее на руки, проверила, все ли в порядке, и погладила ее. Она урчала. Я поставила ее на пол, и она сразу пошла есть, пить и играть с другой нашей кошкой», — рассказала Саннель.

Ранее сообщалось, что житель Южной Кореи два года приносил еду и воду застрявшей в стене торгового центра кошке, пока ее не вызволили спасатели и ветеринары. Почему кошку так долго не могли достать из перекрытий — не известно.