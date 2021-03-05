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ЕС заинтересовался российским вооружением в Донбассе

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Фото: rusarmy.com

Евросоюз (ЕС) заинтересовался российским вооружением в Донбассе: ранее миссия ОБСЕ обнаружила там радиолокационную станцию 51У6 «Каста-2Е1», которую также используют в ВС РФ. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на заявление ЕС.

Отмечается, что ЕС с обеспокоенностью принял во внимание тот факт, что в Донбассе обнаружили такое вооружение. В объединении призвали Россию «повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования».

«Растет число целенаправленных обстрелов (...), что приводит к новым жертвам среди украинских военнослужащих», — заключили в заявлении. ЕС призвал Москву и Киев сделать все возможное для сохранения перемирия.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.

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