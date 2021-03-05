Вице-президент России Татьяна Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, уровень заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 7,5, предает РИА Новости.

Голикова подчеркнула, что такой показатель является самым низким за последнее время, при этом она призвала продолжать соблюдать меры предосторожности. «Нам следует соблюдать эти ограничительные меры вплоть до достижения коллективного иммунитета, достигаемого посредством вакцинации населения и, к сожалению, естественной заболеваемостью», — напомнила вице-президент.

Ранее Голикова сообщила, что смертность российских пациентов с коронавирусом в январе снизилась на 9,5 процента по сравнению с декабрем, в феврале тенденция продолжилась. По ее словам, в феврале снижение общих показателей летальности составило 21,7 процента по сравнению с месяцем ранее.