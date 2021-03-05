Песков рассказал о личной встрече Путина с иностранцем в Кремле

Встреча с иностранным гражданином в Кремле, о которой президент России Владимир Путин рассказал волонтерам в четверг, 4 марта, относится к категории личных контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником», — уточнил он.

Песков отметил, что не сообщать о личных и некоторых рабочих контактах президента — нормальная практика. По его словам, каждый день Путина «изобилует огромным количеством событий и встреч», и их гораздо больше, чем показывают по телевизору.

4 марта глава государства в ходе общения с участниками акции «Мы вместе» рассказал, что накануне встретился в Кремле со знакомым иностранцем, приехавшим из Европы. Путин добавил, что его собеседник удивился оживленной Москве в период пандемии коронавируса.