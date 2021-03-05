Нелепый пуховик люксового бренда подняли на смех за сходство с мусорным мешком

Куртка из новой коллекции люксового итальянского бренда Moncler рассмешила покупателей из-за сходства с мешком для мусора. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Речь идет о зимнем пуховике Hikoville черного цвета стоимостью 1770 фунтов стерлингов (124 тысячи рублей). «Пуховик Hikoville из совместной коллекции Moncler + Rick Owens с архитектурным силуэтом предлагает авангардное прочтение современной урбанистической эстетики. Модель, реализованная из нейлона leger, характеризуется графическим объемным макси-воротником», — гласит информация на официальном сайте марки.

Покупателей рассмешил дизайн изделия. Об этом они высказались в комментариях под материалом. «Как будто его сшили для горбуна из мюзикла "Нотр-Дам-де-Пари"», «Я хочу посмотреть в глаза тому, кто правда захочет это купить», «Как же глупо она выглядит», «Как будто это одеяло, упакованное в мусорный мешок», «Это очень смешно», — писали они.

В феврале необычный фасон бюстгальтера популярного бренда удивил пользователей сети. Речь идет о черном топе без бретелей Pull Them Close Invisible Bra стоимостью 13 долларов (1000 рублей). Белье оформлено шнуровкой между чашек для регулировки расстояния. Изделие крепится к груди изнутри на клейкие вставки.