Необычный дизайн бюстгальтера популярного бренда удивил покупателей

Необычный дизайн бюстгальтера популярного бренда Fashion Nova привлек внимание пользователей сети. Своим мнением они поделились под постом в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о черном топе без бретелей Pull Them Close Invisible Bra стоимостью 13 долларов (1000 рублей). Белье оформлено шнуровкой между чашек для регулировки расстояния. Изделие крепится к груди изнутри на клейкие вставки.

Публикация набрала 73 тысячи лайков и удивила покупателей. «Это похоже на волшебство», «Он действительно работает? Если да, то он нужен мне прямо сейчас!», «Мой любимый бюстгальтер», «У меня такой есть, я его обожаю», «Я бы купила сотню таких» — писали они.

В январе неприличный дизайн наряда Fashion Nova вызвал споры в сети. Речь идет о черном мини-платье на одно плечо Oh My My Cut Out стоимостью 26 фунтов стерлингов (2680 рублей). По бокам вещь оформлена широкими вырезами, частично оголяющими грудь, талию и бедро. Для рекламного снимка фотомодель и блогерша Эбби Дауз (Abby Dowse) дополнила наряд босоножками на каблуках и сумкой такого же цвета.