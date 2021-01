Создающее иллюзию аномально тонкой талии платье вызвало споры в сети

Блогерша показала новую модель платья популярного бренда Fashion Nova, подчеркивающую женскую фигуру, и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем наряде длины макси коричневого цвета с принтом в виде черно-белых мазков краски, глубоким декольте, длинным рукавом и поясом вокруг талии. На официальном сайте компании стоимость вещи Mind Of My Own Maxi Dress составляет 40 долларов (три тысячи рублей). «Просто хотела показать вам сумасшедшую иллюзию аномально тонкой талии, которую создает это платье. Похоже, будто я связала свои органы вместе», — подписала она видео, набравшее 3,3 миллиона просмотров и 299,5 тысячи лайков.

Подписчики сочли наряд пугающим и раскритиковали его в комментариях. «На самом деле мне стало страшно, выглядит жутко», «Это очень страшно», «Я испугалась», «У девушки и так фигура в форме песочных часов, дело не в платье», «Ужасно», — высказывались они.

Однако другие пользователи оценили платье и восхитились его дизайном. «Гениальное исполнение», «Заказываю прямо сейчас!», «Подберите мою челюсть! Мне нужно такое платье!», «Окей, покупаю», «Невероятно! Очень красивое платье!» — писали юзеры.

В декабре 2020 года чересчур откровенный дизайн наряда Fashion Nova вызвал споры в сети. а размещенном в Instagram-аккаунте марки снимке модель позирует в наряде красного цвета длины мини с глубоким декольте. Покупатели сочли размер платья чересчур маленьким и раскритиковали его в комментариях.